Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln, Lkrs. RW) Nissan gerät bei Glätte gegen Brückengeländer

Fluorn-Winzeln (ots)

Rund 10.000 Euro Schaden entstand bei einem Unfall am frühen Dienstagmorgen in der Hauptstraße. Kurz nach halb sechs Uhr geriet ein 26 Jahre alter Fahrer in seinem Nissan-SUV wegen zu hohem Tempo bei Glätte in einer Linkskurve von der Straße ab. Er prallte gegen ein Brückengeländer und wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Sein Auto musste abgeschleppt werden

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell