Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Beim Ausparken mit Elektromobil kollidiert

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Frau am Dienstag in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Eine 27-jährige Bocholterin wollte gegen 05.40 Uhr auf der Viktoriastraße ihren Wagen ausparken. Dabei kam es zur Kollision mit dem Elektromobil der 57-Jährigen - die Bocholterin hatte die Viktoriastraße in Richtung Blücherstraße befahren. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 700 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell