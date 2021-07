Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Beim Einparken vom Bremspedal abgerutscht und 3 andere PKW beschädigt 24.07.2021, 14:29 Uhr (29/2407)

Speyer (ots)

Eine 51-jährige Frau aus Speyer wollte am Samstag um 14:29 Uhr auf dem Parkplatz des Dehner in der Auestraße einparken und rutschte hierbei vom Bremspedal ab. In Folge dessen beschädigte Sie den neben ihr parkenden PKW, sowie die 2 vor ihr parkenden PKW. Die geschätzte Schadenshöhe beläuft sich auf 9500 Euro.

