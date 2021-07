Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung, Diebstahl, Drogenbesitz und einiges mehr 23.07.2021, 07.00 Uhr - 18.00 Uhr

Harthausen/Speyer (ots)

Wie erst am Nachmittag der Polizei bekannt wurde, kam es am frühen Freitagmorgen in Harthausen zwischen einem 43-jährigen Mann und seiner 44-jährigen Lebensgefährtin zu einem Streit, in dessen Verlauf die Frau mehrfach geschlagen, getreten und mit dem Tode bedroht wurde. Hiernach verließ der Mann das Anwesen, nahm jedoch zuvor das Motorrad und die Geldbörse seiner Freundin an sich. Kurz danach hob er widerrechtlich einen größeren Geldbetrag von deren Konto ab und fuhr zunächst unerkannt mit ihrem Motorrad davon. Gegen 18.00 Uhr meldete schließlich eine Zeugin, dass auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in Speyer ein Mann mit einem Motorrad wäre, bei welchem sie zufällig gesehen hätte, dass dieser eine Schusswaffe im Rucksack bei sich hätte. Durch die Streife konnte nun der 43-jährige Beschuldigte neben dem Motorrad seiner Freundin festgestellt und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich bei der Schusswaffe um eine Luftpistole handelte. Weiterhin führte er Kokain und Cannabis mit sich und räumte auch den Konsum von Drogen und Alkohol ein. Dem Mann - der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist - wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen, er wurde erkennungsdienstlich behandelt und es wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Ihn erwarten nun eine Vielzahl an Strafverfahren, unter anderem auch wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Waffengesetz.

