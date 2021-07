Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Auch auf dem Fahrrad und dem E-Scooter sollte man nüchtern sein... 23.07.2021, 10.00 Uhr - 00.00 Uhr

Speyer (ots)

Bei Kontrollen zogen die Speyerer Polizisten am gestrigen Freitag gleich drei Personen aus dem Verkehr da sie nicht nüchtern waren. Am Vormittag wurde in der Wormser Landstraße ein E-Scooter kontrolliert, bei welchem der 20-jährige Fahrer deutliche Anzeichen auf einen aktuellen Drogeneinfluss aufwies. Dieser räumte letztlich ein, vor kurzem Marihuana konsumiert zu haben. Um 23.45 Uhr teilten Verkehrsteilnehmer mit, dass sich auf der Bundesstraße 39, in Höhe von Dudenhofen, ein Fahrradfahrer befinden würde, welcher in Schlangenlinien fahren würde. Nachdem der 31-jährige Mann beim Erblicken der Polizei versuchte über das naheliegende Feld zu flüchten, konnte er nach kurzer Verfolgung gestellt und festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest zeigte schließlich einen Wert von 1,83 Promille an. Ein weiterer E-Scooter wurde gegen Mitternacht ebenfalls in der Wormser Landstraße einer Kontrolle unterzogen. Hier konnte bei dem 38-jährigen Fahrer deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: 1,46 Promille. Allen drei Verkehrsteilnehmern wurde eine Blutprobe entnommen und sie erwartet nun unter anderem ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

