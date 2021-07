Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Verkehrsschild

Linz (Rhein) (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 18.07.21 wurden in Linz, Grabenstraße mehrere Jugendliche dabei beobachtet, wie Sie ein Verkehrsschild beschädigten. Das gesamte Schild wurde aus der Verankerung gerissen.

Ein 65 jähriger Mann teilte dies der Polizei in Linz mit, die erste Suche nach den Tätern verlief ergebnislos, es folgen jedoch weitere Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Polizei Linz, unter Tel. 02644-9430, oder via E-Mail an pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell