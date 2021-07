POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Linz am Rhein vom 16.-18.7.2021

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Vettelschoß - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind

Am Freitag den 16.07.2021 kam es in der Ortslage Vettelschoß zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Rad fahrenden Kind. Das unfallverursachende 9-jährige Kind fuhr mit seinem Rad aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße, ohne auf den bevorrechtigten Verkehr zu achten. Ein 54-jähriger PKW Fahrer versuchte zwar noch geistesgegenwärtig zu bremsen, konnte jedoch einen minimalen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß fiel das Kind zu Boden und verletzte sich leicht. Nach medizinischer Erstversorgung vor Ort wurde es in die Obhut seiner Mutter übergeben.

Dienstgebiet - Ruhestörungen

An diesem Wochenende kam es im Bereich der Polizeiinspektion Linz am Rhein zu zahlreichen Einsätzen wegen ruhestörenden Lärms. Da mit dem Ordnungsamt der jeweiligen Verbandsgemeinde die originär zuständige Behörde nicht erreichbar besetzt war, wurde die Polizei im Rahmen der Eilzuständigkeit tätig und versuchte schnellstmöglich Ruhe einkehren zu lassen. Insbesondere in der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es aufgrund der milden Temperaturen zu zahlreichen Anrufen wegen Lärmbelästigungen. Die letzte Mitteilung ging am Sonntagmorgen gegen 7Uhr ein, woraufhin die Beamten im Anschluss in einer Gartenlaube eine Vierköpfige Personengruppe antreffen und zur Ruhe auffordern mussten.

Kasbach-Ohlenberg - Randalierende Person mit psychischen Problemen

Zunächst kam es am Freitag in den frühen Abendstunden zu einem polizeilichen Einsatz anlässlich einer letztendlich verbalen Streitigkeit. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnten die Beamten jedoch in der Wohnung Cannabisgeruch wahrnehmen und eine geringe Menge im Anschluss sicherstellen.

Einige Stunden später wurde der 29-jährige erneut gemeldet, da er randalieren würde, indem er Musikboxen gegen die Türe des Nachbarn werfe. Bei Eintreffen der Polizei kletterte er barfuß über seinen Balkon auf das Dach des vierstöckigen Mehrfamilienhauses, von wo aus er durch geschickte Gesprächsführung wieder heruntergesprochen werden konnte und der Zugriff bei günstiger Gelegenheit erfolgt. Anschließend wurde der Verantwortliche einer Fachklinik zugeführt.

Unkel - angemeldetes Feuerwerk nach Pokalsieg

Am Samstag den 18.07.21 feierten Angehörige und Freunde den Sieg ihrer Mannschaft im Kreispokalfinale. Hierzu wurde in den Abendstunden auch ein Feuerwerk entfacht. Dies wiederum führte zu nicht unerheblicher Außenwirkung, weshalb die Polizei verständigt wurde. Eine angeblich vorhandene Erlaubnis konnte zwar zum Zeitpunkt der polizeilichen Kontrolle nicht vorgelegt werden, es wird jedoch davon ausgegangen, dass eine solche vorliegt. Weitere Ermittlungen dauern jedoch diesbezüglich an.

