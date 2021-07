Polizei Hagen

POL-HA: Brand in Mehrfamilienhaus in der Innenstadt - Zwei verletzte Personen

Hagen-Mitte (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt kam es am Freitagmorgen (16.07.2021) zu einem Wohnungsbrand, bei dem eine Person schwer und eine weitere Person leicht verletzt wurden. Gegen 07.45 Uhr befuhr eine Polizeistreife die Frankfurter Straße und wurde während der Vorbeifahrt an einem dortigen Mehrfamilienhaus auf die Rauchentwicklung aus einem auf Kipp stehenden Fenster aufmerksam. Nachdem die Beamten das Treppenhaus des Gebäudes betraten, stellten sie bereits eine starke Rauchentwicklung im ersten Obergeschoss fest. Umgehend forderten sie die Bewohner des Hauses dazu auf, das Gebäude zu verlassen. Die Personen konnten in einem bereitgestellten Bus untergebracht werden. Vor der betroffenen Wohnung trafen die Polizisten auf die 39-jährige Mieterin. Diese sagte ihnen, dass sich in der Wohnung noch eine weitere Person befinde. Der Mann konnte durch die Feuerwehr unter Atemschutz und mit Hilfe einer Drehleiter geborgen werden. Er wurde durch das entstandene Rauchgas schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch die Frau erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach den erfolgten Löscharbeiten konnten die evakuierten Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (sen)

