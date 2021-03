Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Mönchengladbach nach dem Vermissten Karsten R.

Mönchengladbach (ots)

Am Freitagabend, 20.03.2021, meldeten Angehörige den 50-jährigen Mönchengladbacher Karsten R. bei der Polizei als vermisst. Der letzte Kontakt habe am Nachmittag des 16. März 2021 stattgefunden. Die Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten. Suizidale Absichten können nicht ausgeschlossen werden. Es liegen Hinweise darauf vor, dass er sich auch im Viersener Bereich aufhalten könnte. https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/moenchengladbach-vermisste-person-0 Die Polizei Mönchengladbach bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem 50-Jährigen: Wer hat Karsten R. gesehen und / oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Wer kann weitere Angaben dazu machen, die zu seinem Auffinden führen könnten? Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02161-290./tg(233)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell