POL-LB: Verkehrsunfälle mit leicht Verletzten in Schwieberdingen, Oberriexingen, Korntal-Münchingen und Erdmannhausen

B10, Höhe Schwieberdingen: Volvo kommt in den Gegenverkehr - drei leicht Verletzte

Am Freitagnachmittag gegen 15:25 kam es auf der B10, auf Höhe der Ausfahrt Schwierberdingen-Mitte, zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Dabei kam die 48-jährige Fahrerin eines Volvo aus Unachtsamkeit in den Gegenverkehr und prallte mit einem ihr entgegenkommenden 34-jährigen Mercedes-Fahrer seitlich zusammen. Sowohl die Volvo-Fahrerin und ihr Beifahrer, als auch der Mercedes-Fahrer wurden leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Außerdem entstand ein Schaden an der Leitplanke. Der Gesamtschaden wird auf ca. 18.000EUR geschätzt.

Oberriexingen: Linienbus verursacht Sturz einer Fahrradfahrerin und fährt weiter

Am Freitagmittag gegen 13:30 Uhr befuhr ein Linienbus eine Engstelle der Mühlstraße, wo sich bereits eine 75-Jährige mit ihrem Fahrrad befand. Dabei kam diese rechts gegen den Bordstein und stürzte. Der Linienbus setzte seine Fahrt fort, konnte aber durch einen Hinweis von aufmerksamen Zeugen ausfindig gemacht werden. Die Radfahrerin verletzte sich bei dem Sturz leicht. Das Fahrrad wies einen Sachschaden von ca. 500EUR auf.

Korntal-Münchingen: Kind von Auto angefahren und leicht verletzt

Als ein 6-Jähriger am Freitagnachmittag gegen 16:15 Uhr einen Fußgängerüberweg in der Goerdelerstraße im Ortsteil Korntal überqueren wollte, wurde er von der 33-jährigen Fahrerin eines Ford Puma angefahren. Der Junge, der offenbar unvermittelt und ohne auf den Verkehr zu achten über den Fußgängerüberweg gerannt war, wurde hierbei leicht am Bein verletzt und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Erdmannhausen: Anhänger löst sich und verursacht Unfall

Am Freitagmittag gegen 13:10 Uhr befuhr der 44-jährige Fahrer eines Tiguan, welcher einen Anhänger angehängt hatte, die Affalterbacher Straße (K1603) in Richtung Affalterbach, als sich der Anhänger vermutlich aufgrund falscher Sicherung der Ladung plötzlich löste. Der einachsige Anhänger geriet hierbei in den Gegenverkehr, sodass eine 64-jährige Audi-Fahrerin nicht mehr ausweichen konnte und es zum Zusammenprall kam. Sie wurde hierbei leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Gesamtschaden wird auf 16.300EUR geschätzt.

