POL-WAF: Ahlen. Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Montag, 29.3.2021 ereignete sich gegen 13.25 Uhr an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Ring/Parkstraße in Ahlen ein Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Eine 60-jährige Hammenserin befuhr mit ihrem Pkw die B 58 in Richtung Kapellenstraße. Zeitgleich beabsichtigte ein 38-jähriger Ahlener mit seinem Auto aus entgegenkommender Richtung nach links in die Parkstraße einzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurden die 60-Jährige, der Ahlener sowie ein in seinem Auto befindlicher 30-jähriger Ahlener leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Personen in ein Krankenhaus. Die stark beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme kam es in dem Bereich zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

