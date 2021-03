Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Brand in Kfz-Betrieb dürfte durch technischen Defekt verursacht worden sein - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 27.3.202, 3.25 Uhr

Warendorf (ots)

Der Brand, der in der Nacht zu Samstag, 27.3.2021 gegen 2.00 Uhr in einer Halle eines Automobilbetriebes an der Hauptstraße in Neubeckum ausbrach, dürfte aufgrund eines technischen Defekts verursacht worden sein. Brandursachenermittler der Kriminalpolizei werten heute vor Ort Brandspuren aus. Dabei haben sich keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung ergeben. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden wird auf 300.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell