Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Einbruch in Blumengeschäft

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen zwischen Sonntag (28.3.2021, 16.15 Uhr) und Montagmorgen (29.3.2021, 8.00 Uhr) in ein Blumengeschäft am Merscher Weg in Drensteinfurt ein. Angaben zum möglichen Diebesgut liegen noch nicht vor. Hinweise zu dem Geschäftseinbruch nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell