Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Unfallverursacher gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird ein Autofahrer, der am Freitag, 26.3.2021, 20.50 Uhr an einem Verkehrsunfall am Konrad-Adenauer-Ring in Beckum beteiligt war. Dieser signalisierte einem Rollerfahrer, der mit einem Sozius besetzt war, Vorrang als dieser vom Jahnstadion auf den Konrad-Adenauer-Ring abbiegen wollte. Der Rollerfahrer zögerte einen Moment und fuhr an, da der Autofahrer hielt. Gleichzeitig setzte sich der Pkw-Fahrer in Bewegung und stieß gegen das Hinterrad des Rollers. Hierbei stürzten sowohl der Rollerfahrer als auch der 15-jährige Beifahrer. Dieser verletzte sich durch den Sturz leicht. Der Autofahrer kümmerte sich nicht um die gestürzten Jugendlichen und fuhr weiter. Nach Angaben des Leichtverletzten könnte der Unbekannte einen Audi A 3 gefahren haben. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell