POL-WAF: Beelen. Drei Männer bei Schlägerei verletzt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 28.3.2021, kam es gegen 18.00 Uhr auf der Straße Esch in Beelen zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Aus einem zunächst verbalen Streit zwischen einem 38-jährigen Beelener und einem 23-Jährigen aus Melle entwickelte sich eine Schlägerei. In diese soll sich ein 35-jähriger Beelener eingemischt haben. Im weiteren Verlauf sollen die Älteren den Jüngeren gemeinsam attackiert und gegen den Kopf getreten haben. Der 23-Jährige wiederum soll auf die Beelener eingeschlagen haben. Trotz vieler Zeugen vor Ort konnte sich der Sachverhalt aufgrund der aufgeheizten Stimmung nicht eindeutig klären lassen. Hintergrund des Streits soll eine nicht durchgeführte Abmeldung nach einem Autokauf sein.

Bei der Schlägerei verletzten sich die drei Beteiligten leicht. Rettungskräfte brachten der 23-Jährigen aus Melle zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

