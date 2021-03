Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Unfall mit Gegenverkehr

Warendorf (ots)

Am Freitag, 26.3.2021 kam es gegen 15.40 Uhr an der Kreuzung Stromberger Straße/Zementstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten. Die 48-Jährige befuhr mit ihrem Auto die Stromberger Straße in Richtung Beckum. Als die Beckumerin die Kreuzung passierte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 26-jährigen Lippetalers. Dieser befuhr die Zemenstraße und bog nach links auf die Stromberger Straße ab. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten beide Autos an den gegenüberliegenden Fahrbahnrand. Der Pkw der 48-Jährigen wurde abgeschleppt. Rettungskräfte brachten die leichtverletzte Beckumerin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von 3.500 Euro.

