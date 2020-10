Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verstärker mitgenommen.

Kierspe (ots)

Trickdiebe klauen Verstärker Am gestrigen Donnerstag, in der Zeit von 13:25 Uhr - 13:30 Uhr betraten ein Mann und eine Frau ein Musikgeschäft an der Friedrich-Ebert-Straße. Die Dame stellte dem Geschädigten, der sich in einem Verkaufsgespräch war, mehrere Fragen. Während der Geschädigte derart abgelenkt war, nutzte der männliche Täter die Gelegenheit und entnahm aus einer Verpackung einen Verstärker

Verstärker/Booster, BluGuitar/ Amp1 Mercury Edition

Kurze Zeit später verabschiedeten sich die zwei Täter und verließen das Musikgeschäft mit dem geklauten Verstärker in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte beschrieb die Personen wie folgt:

Weibliche Person:

- ca. 30-35 Jahre alt - ca. 1,60 - 1,65 m groß - schlank bis normale Statur - dunkles, gewelltes, schulterlanges Haar

Männliche Person:

- ca. 30-35 Jahre alt - ca. 1,70 - 1,75 m groß - leicht untersetzte Figur - schütteres, kurzes, graues Haar - auffallend gepflegte Straßenschuhe

Sachdienliche Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

