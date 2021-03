Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Bei Unfallaufnahme Alkoholgeruch festgestellt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 28.3.2021, 16.05 Uhr stellten Polizisten Alkoholgeruch bei dem Verursacher eines Verkehrsunfalls auf der Milter Straße in Warendorf fest. Der 69-Jährige befuhr mit seinem Pkw die Milter Straße in Richtung Sassenberger Straße. Aufgrund von Gegenverkehr musste der Warendorfer anhalten und fuhr einen am Straßenrand geparkten Pkw an. Der Senior weigerte sich einen Atemalkoholtest durchzuführen und mit zur Polizeiwache zu kommen. Im weiteren Verlauf des Gesprächs wurde er aggressiv und gab an, nach Hause zu fahren. Daraufhin legten die Beamten dem 69-Jährigen Handfesseln an und brachten ihn zum Streifenwagen. Auf der Polizeiwache wurde dem Warendorfer eine Blutprobe entnommen. Die Beamten untersagten dem Senior jegliche Nutzung von Kraftfahrzeugen und leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren ein.

