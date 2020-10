Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Melden Sie sich an: Tag der Sicherheit goes online am kommenden Mittwoch, 28. Oktober 2020

Wilhelmshaven.Varel.Jever (ots)

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation geht die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland (PI WHV/FRI) gemeinsam mit dem Verein zur Förderung kommunaler Prävention Wilhelmshaven e.V. (VKP) in diesem Jahr einen neuen Weg. So findet der "Tag der Sicherheit" in diesem Jahr nur online über die Plattform "Zoom" statt. Der Tag der Sicherheit kann so eigenständig über Smartphone, Tablet oder Laptop verfolgt werden. Die Live-Übertragung erreichen Sie über den Browser über nachfolgenden Link: https://zoom.us/j/98533007760 oder direkt über die Zoom-App mit der MeetingID: 985 3300 7760 In den beiden ca. 40-minütigen Live-Übertragungen behandeln wir die Themen Einbruchschutz, Haustürgeschäfte und die dunkle Jahreszeit beginnt. +++ 1. Thema: Einbruchschutz - Start: 16 Uhr +++ Katja Reents (Beauftragte für Kriminalprävention von der PI WHV/FRI) demonstriert anhand eines Aufhebelfensters wie schnell es potenziellen Einbrechern gelingen kann in die Räumlichkeiten zu gelangen. Darüber hinaus werden in vorher aufgezeichneten Interviews zertifizierte Unternehmen aus Wilhelmshaven und dem Landkreis Friesland über effiktive Einbruchschutzmaßnahmen an Fenster und Türen informieren. +++ 2. Thema: Betrugsdelikte und Verkehrssicherheit - Die dunkle Jahreszeit beginnt - Start: 17 Uhr +++ Hier werden zunächst Katja Reents und Eugen Schnettler (Sachbearbeiter Prävention für den Bereich Varel) der PI WHV/FRI, die verschiedenen Betrugsmaschen vorstellen und den ZuschauerInnen wertvolle Tipps im Umgang mit Betrügern geben. Im Anschluss geht es weiter mit Herrn Dominik Tjaden (Verkehrssicherheitsberater der PI WHV/FRI), der Ihnen erklärt wie wichtig richtige Beleuchtung an Fährrädern ist und wie Sie sich sichtbar im Straßenverkehr machen. In diesem Zusammenhang wird auch der Unterschied von E-Bikes und Pedelecs erklärt und welche Besonderheiten im Straßenverkehr gelten. Auch hier werden wieder zwischendurch informative Videos, unter anderem von der Puppenbühne der Polizeidirektion Oldenburg, eingespielt.

Rückfragen bitte an:

Verein zur Förderung kommunaler Prävention Wilhelmshaven e.V.



Vanessa Bartelt-Kapustin



Störtebekerstraße 3

26386 Wilhelmshaven

Telefon: 0 44 21 - 7 78 09 42



Montag - Freitag

10.00 Uhr - 13.00 Uhr



Dienstag + Donnerstag

15.00 Uhr - 18.00 Uhr



https://www.vkp-whv.de/index.php

