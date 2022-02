Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfall an Einmündung

Rottweil (ots)

An der Einmündung der Lehrstraße in die Rottweiler Straße sind am Montag zwei Autos zusammen gestoßen. Ein 20-Jähriger am Steuer eines Citroen kam vom Rottweiler Bahnhof und krachte dort gegen den BMW einer 52-Jährigen, die Vorfahrt hatte. Der Citroen-Fahrer wurde vom Rettungsdienst betreut, aber offenbar nicht verletzt. Auch die BMW-Fahrerin kam mit dem Schrecken davon. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

