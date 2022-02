Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Durchhausen

Kreis Tuttlingen) Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt (31.01.2022)

Durchhausen (ots)

Schwere Verletzungen erlitten hat eine Autofahrerin am Montagabend gegen 19 Uhr bei einem Unfall auf der Kreisstraße 5918 bei Durchhausen. Einer 45-jährigen Seat Ibiza Fahrerin kam ein auf schneeglatter Fahrbahn schleudernder Transporter Renault Master eines 23-Jährigen entgegen. Dieser prallte heftig seitlich gegen die Front des Seat, wobei die Fahrerin schwere Verletzungen davontrug. An ihrem Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 11.000 Euro. Den Schaden am Transporter schätzte die Polizei auf etwa 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell