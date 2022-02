Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen) Anderes Auto übersehen - Sachschaden durch Zusammenstoß (31.01.2022)

Spaichingen (ots)

Rund 15.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 16.45 Uhr in der Karlstraße ereignet hat. Ein 24-Jähriger wollte mit seinem VW aus einer Grundstücksausfahrt herausfahren und übersah hierbei das Auto eines 48-Jährigen, der in der Karlstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden, bei dem der VW in Höhe von rund 5.000 Euro beschädigt wurde. An dem Jeep des 48-jährigen Mannes entstand Schaden von circa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell