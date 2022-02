Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall aufgrund Schneeglätteglätte (31.01.2022)

Hüfingen (ots)

Wegen Schneefall und Glätte ist es am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr auf der Bundesstraße 27 zwischen Fürstenberg und Behla im Bereich einer Umgehung zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 23-jähriger Fahrer eines Nissan rutschte auf schneeglatter Fahrbahn auf einen vorausfahrenden Mitsubishi Pick-Up eines 21-Jährigen, der wegen eines haltenden Lastwagens abbremsen musste. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 10.000 Euro.

