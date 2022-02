Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Zwei Pedelec-Fahrerinnen bei Zusammenprall auf einem Radweg leicht verletzt (31.01.2022)

Konstanz (ots)

Bei einer Kollision zweier Pedelec-Fahrerinnen am Montagabend auf einem Radweg im Bereich der Abfahrt von der "Neue(n) Rheinbrücke" haben sich beide Frauen leichte Verletzungen zugezogen. Eine 23-Jährige war gegen 19.20 Uhr mit einem Pedelec auf dem Radweg der Abfahrt von der "Neue(n) Rheinbrücke" in Richtung Reichenaustraße unterwegs. Zeitgleich kam im Bereich einer Linkskurve der Abfahrt eine 56-jährige Pedelec-Fahrerin entgegen. Offenbar fuhr die 23-Jährige zu weit links und es kam zur Kollision der beiden Radfahrerinnen. Beide Frauen wurden durch eintreffende Rettungskräfte ärztlich versorgt. Die 23-Jährige, die ohne Fahrradhelm unterwegs war, wurde zur weiteren Untersuchung in die Konstanzer Klinik gebracht.

