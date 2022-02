Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Aufmerksame Zeugin meldet Unfallflucht (31.01.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine am Montag gegen 20.30 Uhr auf der Spittelstraße begangene Unfallflucht gemeldet hat eine aufmerksame Zeugin bei der Polizei. Eine Frau beobachtete eine 20-jährige Toyota Fahrerin, die einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes C 200 streifte. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 300 Euro zu kümmern, fuhr die junge Frau weiter. Durch die Zeugin konnte die Polizei die Verursacherin schnell ermitteln, die jetzt eine Strafanzeige wegen Unfallflucht erwartet.

