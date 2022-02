Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrerin missachtet Vorfahrt (31.01.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Vorfahrtsverstoß gekommen ist es bei einem Unfall am Montag gegen 16 Uhr auf der Kreuzung der Straßen "Kandelstraße / Wasenstraße". Eine 29-jährige Toyota Fahrerin wollte die Wasenstraße in Richtung Mühlweg überqueren und missachtete die Vorfahrt einer von rechts kommenden 44-Jährigen mit einem Fiat Panda. Beim Zusammenstoß blieben beide Frauen unverletzt. An den Autos entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

