Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizei Ludwigsburg, 0711 6869-0, sucht Zeugen, die am Mittwoch, gegen 17:45 Uhr, ein riskantes Überholmanöver auf der Neckarremser Straße zwischen Remseck - Hochberg und -Neckarrems beobachtet haben. Zum Unfallzeitpunkt war ein 43 Jahre alter Mini-Fahrer in Richtung Neckarrems unterwegs, als er vom bislang unbekannten Fahrer eines VW Golf mit eingeschaltetem Warnblinklicht überholt wurde. Der Mini-Fahrer musste eigenen Angaben zufolge abbremsen und nach rechts in den Grünstreifen ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Dabei geriet er ins Schleudern, prallte gegen einen Leitpfosten und kam erst einige Meter weiter auf einem Acker zum Stehen. Das Fahrzeug war noch fahrbereit, während der Fahrer selbst leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht nach Zeugen. Insbesondere einen Autofahrer, der dem Mini entgegenkam und aufgrund des Überholmanövers habe stark abbremsen müssen.

