POL-LB: Magstadt: Polizei ermittelt wegen versuchter Brandstiftung

Ludwigsburg (ots)

Gleich zu zwei Einsätzen musste die Freiwillige Feuerwehr Magstadt am Mittwochabend bzw. frühen Donnerstagmorgen in die Mäuerlesstraße in Magstadt ausrücken. Gegen 22.35 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert nachdem es in einer Gartenhütte zu einem Brand gekommen war. Die Holzhütte schließt sich an eine Garage an, die baulich wiederum mit dem Wohnhaus verbunden ist. Die derzeitigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass sich ein bislang unbekannter Täter Zugang in das Gartenhaus verschaffte und im Inneren einen Brand legte. Dort gelagerte Gartenmöbel und -werkzeuge wurden durch das Feuer beschädigt. Die Feuerwehr befand sich mit zwei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort. Dem 53 Jahre alte Bewohner war es glücklicherweise selbst gelungen, die Flammen zu löschen. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Rund drei Stunden danach musste die Feuerwehr ein weiteres Mal zum selben Haus ausrücken. Die 100 Liter Papiertonne des 53-Jährigen hatte Feuer gefangen. Der Bewohner griff erneut ein und zog die Tonne unter Zuhilfenahme einer Schaufel von der Hauswand weg. Die Tonne brannte anschließend vollständig ab. Die Feuerwehr Magstadt rückte mit drei Fahrzeugen und 20 Wehrleuten aus. Es ist davon auszugehen, dass die Taten einen Zusammenhang haben und die Brände von demselben Täter gelegt wurden. Bereits in der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember war es zu einer Sachbeschädigung zum Nachteil des 53-Jährigen gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hatte vermutlich ein Stofffetzen entzündet und diesen auf den Deckel der Restmülltonne gelegt. Das Feuer ging mutmaßlich von selbst aus, so dass der Deckel durch die Hitzeentwicklung lediglich verformt wurde. Ein Zusammenhang zu den beiden aktuellen Taten ist nicht auszuschließen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden dringend gebeten, sich beim Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0, zu melden.

