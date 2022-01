Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar, Neckartalstraße: Längere Sperrung nach Unfall im Begegnungsverkehr

Ludwigsburg (ots)

Gegen 17.30 Uhr befuhr eine 51-jährige Honda-Fahrerin die Neckartalstraße in Richtung Neckargröningen und kam kurz vor der Schleuse Aldingen aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort stieß sie frontal mit einem entgegenkommenden Lkw der Marke MAN eines 43-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall wurde der Honda Civic über die Fahrbahn geschleudert und kam auf den Gleisen der U-Bahn zum Stehen. Die Fahrerin des Honda wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der im Honda mitfahrende Chihuahua wurde ebenfalls verletzt und einem Tierarzt zugeführt. Der Lkw-Fahrer kam mit einen Schock davon. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschanden in einer Gesamthöhe von etwa 22.000 Euro. Zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge sowie zur Reinigung der Unfallstelle, wofür unter anderem eine Spezialfirma zum Einsatz kam, musste die Neckartalstraße zwischen der L1144 und der Meslay-du-Maine-Straße bis 22.40 Uhr voll gesperrt werden. Die U-Bahnlinie U12 war bis etwa 20.30 Uhr nicht befahrbar.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehr Remseck mit sechs Fahrzeugen und 34 Wehrleuten, das DRK mit zwei Fahrzeugen und einem Notarzt sowie fünf Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell