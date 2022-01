Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Falsche Bankmitarbeiter: Polizei warnt vor neuer Masche

Ludwigsburg (ots)

Mit einer ausgefeilten Mischung aus Telefon- und Computerbetrug sind bislang unbekannte Täter in den vergangenen Tagen im Kreis Böblingen aufgetreten. Mutmaßlich über eine "Phishing-Mail", möglicherweise aber auch über andere Wege, hatten sie widerrechtlich Zugriff auf das Online-Banking ihrer Opfer erlangt und hier in deren Namen die Aktivierung eines Sicherheitsverfahrens zur Freigabe von Transaktionen beantragt. Von der betroffenen Bank erhielten die ahnungslosen Kunden daraufhin per Post eine Anleitung zum Verfahren sowie den entsprechenden Aktivierungscode. Unmittelbar danach meldeten sich die Täter telefonisch bei den Kunden und gaben sich als Bankmitarbeiter aus. Dazu nutzten sie das sogenannte "Call-ID-Spoofing", sodass die tatsächliche Rufnummer der Bank im Telefondisplay der Angerufenen erschien. Durch geschickte Gesprächsführung im Zusammenhang mit dem von den Kunden gar nicht beantragten Sicherheitsverfahren erreichten sie von ihnen die Herausgabe des Aktivierungscodes, mit dem sie anschließend Transaktionen von deren Konten vornahmen. In drei bisher bekannt gewordenen Fällen im Kreis Böblingen ergaunerten sie sich dadurch knapp 70.000 Euro.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser neuen Masche.

- Sollten Sie aufgefordert werden, ohne eigenen Antrag Banking-Verfahren freizugeben, nehmen sie zuvor Kontakt mit Ihrer Bank auf.

- Geben Sie in keinem Fall telefonisch Bankdaten, Codes oder TAN-Nummern an Dritte weiter.

- Bleiben Sie skeptisch, auch wenn Ihnen die auf dem Display Ihres Telefons erscheinende Nummer bekannt ist. Rufen Sie im Zweifel zurück, benutzen Sie dafür aber nicht die Rückruftaste.

- Verfolgen Sie regelmäßig Transaktionen auf Ihrem Konto

- Informieren Sie bei zweifelhaften Kontakten umgehend an die Polizei

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell