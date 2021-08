Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Mutmaßliche Trunkenheitsfahrt aufgedeckt

Ratzeburg (ots)

17. August 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 16.08.2021 - Lauenburg

Am 16.08.2021, gegen 10:55 Uhr, ging ein Anruf einer aufmerksamen Zeugin über Notruf bei der Polizei ein. Sie meldete einen Fahrzeugführer, der ihr deutlich alkoholisiert erschien, wie dieser in einen Pkw VW Polo einstieg und von der Dresdener Straße in Lauenburg davonfuhr.

Das beschriebene Fahrzeug ohne Fahrer konnte durch die Lauenburger Beamten an der Wohnanschrift festgestellt werden, der Motor war noch warm. Der Wohnungsinhaber und Fahrzeughalter konnte angetroffen werden.

Den eingesetzten Polizisten gegenüber bestritt der 43-jährige Lauenburger Fahrzeugführer gewesen zu sein. Da aber aufgrund der Zeugenaussage ein dringender Tatverdacht gegen den Mann bestand, wurde ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen vorläufigen Wert von 3,30 Promille.

Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe bei dem 43-Jährigen an und fertigten eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr. Seinen Führerschein stellten sie sicher.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell