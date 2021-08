Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand auf einer Hofanlage

Ratzeburg (ots)

17. August 2021 | Kreis Stormarn - 16.08.2021 - Bargfeld-Stegen

Gestern Mittag ist in Bargfeld Stegen, im Bornhorster Weg ein Nebengebäude, mit integrierter Werkstatt, einer größeren Hofanlage abgebrannt.

Gegen 13.00 Uhr erhielten die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr Kenntnis von einem Feuer in einem Nebengebäude einer größeren Hofstelle. Das Gebäude stand bereits beim Eintreffen der Rettungskräfte im Vollbrand. Es diente als Lagerhalle mit integrierter Werkstatt und wird im hinteren Bereich auch für Beherbergungen genutzt. Ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude konnte verhindert werden.

Personen wurden nicht verletzt.

Der entstandene Brandschaden wird auf ca. 200.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist auch eine fahrlässige Brandstiftung nicht auszuschließen, da in der Werkstatt, in der das Feuer ausbrach, zuvor Flexarbeiten stattfanden.

