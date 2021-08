Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Druckerei - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

16. August 2021 | Kreis Stormarn - 14.08.2021 - Stapelfeld

Bei einem Einbruch in die Büro- und Lagerräume einer Druckerei in der Straße Hinter der Schule in Stapelfeld haben Unbekannte im Zeitraum von Freitag (13.08.2021) 13.00 Uhr bis Samstag (14.08.2021) 16.00 Uhr Bargeld entwendet sowie diverse Maschinen beschädigt und unbrauchbar gemacht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ließen sich die unbekannten Täter während der Geschäftszeiten im Lagerraum der Druckerei unbemerkt einschließen. Nachdem die gesamte Belegschaft Feierabend machte und das Gebäude verließ, durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach Stehlgut. Zudem beschädigten sie diverse Maschinen bis zur Unbrauchbarkeit.

Angaben zur Art und Höhe des Stehlgutes können noch nicht gemacht werden. Es ist ein Gesamtsachschaden von ca. 40.000 Euro entstanden.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Hinter der Schule in Stapelfeld aufgefallen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 entgegen.

