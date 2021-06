Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter streift mit Fahrzeug zwei Autos und fährt weiter - Polizei sucht Zeugen

Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Unbekannter hat zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr, in der Schützenstraße in Eppelheim mit seinem Auto zwei parkende Pkw gestreift und fuhr ohne anzuhalten weiter. Dabei ist an beiden Autos ein Schaden von rund 5000 Euro entstanden. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach einem Fahrzeug, das auf der rechten Seite entsprechende Beschädigungen aufweist. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06221/3418-0 zu melden.

