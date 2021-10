Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der Ahlener Straße

Hamm - Heessen (ots)

Am Mittwoch, 13. Oktober 2021, um 17.45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Ahlener Straße in Höhe Kleine Amtsstraße, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 20-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem VW Tiguan die Ahlener Straße in nördliche Richtung und beabsichtigte, nach links in die Kleine Amtsstraße abzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 44-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem VW Golf die Ahlener Straße in südliche Richtung. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch die 44-jährige Pkw-Führerin und ihr 44-jähriger Beifahrer leicht verletzt wurden. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 8500 Euro. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle geschleppt werden. (ab)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell