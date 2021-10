Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Hund verscheucht Einbrecher

Hamm-Pelkum (ots)

Bereits am Mittwoch, 6. Oktober, 2 Uhr, verscheuchte ein Hund zwei Einbrecher von einem Grundstück auf der Straße Am Gallberg. Die Bewohnerin des Einfamilienhauses wurde durch das Bellen ihres Hundes geweckt - in diesem Moment schob ein Unbekannte die Rollladen ihres Schlafzimmerfenster hoch. Auch im Wohnzimmer versuchten der oder die Täter die Jalousien hochzuschieben. Nach dem Bellen des Hundes flüchtete der Einbrecher vom Schlafzimmerfenster in unbekannte Richtung. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell