Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannter belästigte mehreren Frauen sexuell

Karlsruhe (ots)

Ein bislang Unbekannter belästigte am 03. Und 05. August gegen 03.00 Uhr Zeitungsausträgerinnen in der Tullastraße. Er verfolgte die Frauen zunächst beharrlich über einen längeren Zeitraum hinweg und entblößte sich schließlich vor ihnen. Wie die Ermittlungen der Kriminalpolizei bislang ergaben, hat wohl der gleiche Mann bereits 27. Juni und 25. Juli im Bereich der Glogauer Straße und Jenaer Straße in den frühen Morgenstunden Zeitungsausträgerinnen sexuell belästigt.

Der Unbekannte wird als ca. 20 - 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß und schlank beschrieben. Er hat hellblonde Haare, einen hellen Teint und eine auffallend helle Augenfarbe. Bekleidet war er mit dunklen Jeans und hellen Turnschuhen. Er hatte ein schwarzes E-Bike dabei.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den gesuchten Mann geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell