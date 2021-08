Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßlicher Drogendealer in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Samstag ein 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erließ.

Der Beschuldigte war am Freitagabend gegen 20:30 Uhr in Kraichtal-Oberöwisheim in der Jedermannstraße einer Polizeikontrolle unterzogen worden. Hierbei konnten Beamte der Polizei Karlsruhe bei dem Beschuldigten knapp 700 Gramm Amphetaminpaste auffinden. Bei seinem 37-jährigen Begleiter konnten geringe Mengen Marihuana sichergestellt werden.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Sven Brunner, Polizei Karlsruhe

