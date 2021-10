Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße

Hamm-Pelkum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 12.Oktober, gegen 15 Uhr, wurden auf der Dortmunder Straße zwei Personen verletzt. Eine 21-Jährige befuhr die Dortmunder Straße mit einem Nissan Micra in westliche Richtung. Auf Höhe der Schachtstraße musste die Frau verkehrsbedingt stark abbremsen. Eine dahinter befindliche 49-Jährige konnte mit ihrem Audi Q 3 nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Auffahrunfall. Die Nissan-Fahrerin und ihr 20 - jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und gaben an, selbstständig einen Arzt aufsuchen zu wollen. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro.(kap)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell