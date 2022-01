Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen-Metterzimmern: nach Straßenverkehrsgefährdung sucht Polizei Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochmorgen war eine 25 Jahre alte PKW-Lenkerin von Löchgau kommend in Richtung Metterzimmern unterwegs. Hierzu bog sie von der Landesstraße 1107 in Richtung Metterzimmern ab. Auf Höhe des Grillplatzes "Eselshütte" näherte sich von hinten ein noch unbekannter PKW-Lenker, der der 25-Jährigen dicht auffuhr und mehrfach mit der Lichthupe auf sich aufmerksam machte. Mutmaßlich wollte er die junge Frau überholen, was jedoch aufgrund des unübersichtlichen Straßenverlaufs nicht möglich war. In Metterzimmern befuhren beide zunächst die Sprangerstraße und bogen anschließend in die Flattichstraße ab, der sie weiter in Richtung Bietigheim-Bissingen folgten. Kurz nach der Grundschule in der Bietigheimer Straße überholte der Unbekannte die 25-Jährige sowie einen PKW, der sich vor ihr befand. Dies tat er, obwohl Gegenverkehr herrschte. Die 25-Jährige, der PKW vor ihr und das Fahrzeug im Gegenverkehr mussten, um einen Unfall zu vermeiden, teilweise bis zum Stillstand abbremsen. Derweil machte sich der Überholende, der vermutlich einen BMW lenkte, in Richtung Bietigheim-Bissingen davon. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, bittet Zeugen und insbesondere die Verkehrsteilnehmer, die durch die rücksichtslose Fahrweise gefährdet wurden, sich zu melden.

