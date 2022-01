Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 13:45 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 27 zwischen Kirchheim am Neckar und Lauffen am Neckar ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker befuhr die B 27 von Kirchheim am Neckar kommend und wollte an der Einmündung zur Landesstraße 2254 in Richtung Bönnigheim nach links abbiegen. Beim Abbiegen übersah er mutmaßlich die auf der B 27 von Lauffen am Neckar entgegenkommende 81-jährige VW-Fahrerin. Um einen Verkehrsunfall zu vermeiden lenkte die 81-Jährige ihren VW nach rechts und kollidierte mit einer dortigen Mittelinsel und einem Leitpfosten. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro an ihrem Fahrzeug. Zudem war es nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach dem Verkehrsunfall öffnete der unbekannte männliche Unfallverursacher zunächst sein Fahrerfenster und flüchtete daraufhin von der Unfallstelle. Bei dem Unfallflüchtigen soll es sich um ein Gespann aus Zugmaschine und Auflieger in orangegelber Farbe mit einem kleinen Kranaufbau gehandelt haben. Zudem hatte der Anhänger möglicherweise ein ausländisches Kennzeichen. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 sucht Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können.

