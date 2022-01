Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Ein unbekannter Täter brach am Dienstag zwischen 10:00 und 18:00 Uhr in ein Wohnhaus in der Teinacher Straße im Böblinger Süden ein. Nach Aufhebeln eines Fensters auf der Gebäuderückseite stieg er in das Erdgeschoss ein. Im Obergeschoss durchsuchte er zwei Wohnräume und entwendete hier Schmuck in noch unbekanntem Wert. Anschließend flüchtete der Täter mutmaßlich wieder über das Fenster im Erdgeschoss. Am Fenster hinterließ er einen Sachschaden in bislang ebenfalls unbekannter Höhe. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, zu melden.

