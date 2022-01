Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Diebe in Rohbau

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag 10.00 Uhr und Dienstag 15.00 Uhr trieben noch unbekannte Täter in einem Rohbau in der Straße "Im Tal" in Großsachsenheim ihr Unwesen. Sie durchtrennten bereits verlegte Elektrokabel und entwendeten diese. Weitere Kabelabschnitte, die sie im Haus auffanden, wurden ebenfalls gestohlen. Der Wert der Beute beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf etwa 10.000 Euro belaufen. Der Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147 27406-0, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

