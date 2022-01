Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Wohnmobil von Straße abgekommen

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von insgesamt etwa 25.000 Euro entstand bei einem Unfall am Dienstag gegen 11.35 Uhr im Bereich Gerlingen-Schillerhöhe. Ein 64 Jahre alter Wohnmobil-Fahrer war auf der Landesstraße 1180 von Stuttgart kommend in Richtung Leonberg unterwegs. Der 64-Jährige folgte zunächst dem rechten Fahrstreifen in Richtung Schillerhöhe und kam letztlich im Bereich der Anschlussstelle aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Er überquerte die Grünfläche zwischen der Ab- und der Auffahrt der L 1180, durchbrach die Leitplanke der Auffahrt, überquerte diese und prallte letztlich auch gegen die gegenüberliegen Leitplanke. Dort kam das Wohnmobil zum Stillstand. Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergearbeiten musste die Auffahrt zur L 1180 von der Schillerhöhe für mehrere Stunden gesperrt werden. Der 64-Jährige wurde zur Überprüfung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

