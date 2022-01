Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Waschanlage beschädigt und geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag, gegen 16:15 Uhr, beschädigten zwei bislang unbekannte Personen eine Waschanlage in der Max-Planck-Straße in Gärtringen. Ein noch unbekannter Autofahrer stellte sein Fahrzeug zunächst an der Waschanlage ab. Dann stieg der Beifahrer aus und klemmte die Waschpistole der Waschbox in die hintere rechte Fahrzeugtür ein. Der Fahrer setzte daraufhin das Fahrzeug in Bewegung, wodurch der Schlauch der Waschpistole abgerissen wurde. Sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer stiegen danach aus, entfernten die abgerissene Waschpistole und fuhren in unbekannte Richtung davon. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Herrenberg bitte Personen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Tel. 07032 2708-0 zu melden.

