Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Roller gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Vier Roller wurden am Montag bei der Polizei Ludwigshafen als gestohlen gemeldet.

In der Zeit vom 01.10., 20:00 Uhr bis zum 04.10.2021, 10:00 Uhr wurden zwei Roller in der Straße Am Weidenschlag entwendet.

In der Berthold-Brecht-Straße wurde in weiterer Roller in der Zeit vom 03.10., 12:00 Uhr bis zum 04.10.2021, 14:30 Uhr gestohlen.

In der Zeit vom 01.10., 15:00 Uhr bis zum 04.10.2021, 19:00 Uhr wurde ein, in der Karlsbader Straße, stehender Roller entwendet.

Drei der vier gestohlenen Roller wurden zwischenzeitlich beschädigt und mit zum Teil abmontierter Verkleidung wieder aufgefunden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 1.500,- Euro geschätzt.

Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist Bestandteil der noch laufenden Ermittlungen.

Wer eine der Taten beobachtet hat oder Hinweise zu dem/den Tätern geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell