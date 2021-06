Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Rollerfahrer nach Sturz schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein Rollerfahrer stürzte bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Köhlerstraße und verletzte sich schwer. Am Donnerstag um 12.40 Uhr fuhr ein 56-jähriger Marler mit seinem Roller auf der Köhler Straße in Richtung Großer Ring. Zeitgleich setzte ein 35-jähriger Autofahrer aus Dorsten rückwärts auf die Köhler Straße. Es kam zum Zusammenstoß und der Rollerfahrer stürzte. Ein Rettungswagen fuhr den schwer Verletzten in ein Krankenhaus. Der Roller wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro.

