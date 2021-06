Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Rollerfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag fuhr eine 31-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen gegen 17 Uhr auf der Herner Straße in Richtung Innenstadt. Verkehrsbedingt hielt sie, in Höhe des ehemaligen Zechengeländes/Schacht 2, an. Dabei fuhr ihr der hinter ihr fahrende Rollerfahrer aus Datteln auf. Der 77-Jährige stürzte in Folge des Zusammenstoßes und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen transportierte ihn in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 Euro.

