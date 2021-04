Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich

Weil im Schönbuch-Neuweiler: Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Ludwigsburg (ots)

Ein 87-Jahre alter Mann, der am Steuer eines schwarzen Peugeot mit Böblinger Zulassung (BB) saß, war am Montag gegen 17:30 Uhr auf der Bahnhofstraße in Schönaich unterwegs. Dort hielt der Autofahrer zunächst an einer roten Ampel an. Als das Lichtsignal erlosch, soll der Peugeot-Lenker weiter stehen geblieben sein. Als die Ampelanlage daraufhin erneut auf Rot geschaltet hatte, setzte er seine Fahrt mutmaßlich fort und fuhr offenbar sehr unsicher sowie in Schlangenlinien in die Böblinger Straße. Von dort aus ging es weiter in die Wettgasse und dann in die Waldenbucher Straße, wo er nach rechts auf die Kreisstraße 1048 einbog. Auf seinem Weg in Richtung Neuweiler kam der Peugeot-Lenker nach rechts in den Grünstreifen ab und prallte dort gegen zwei Leitpfosten. Unbeirrt dessen fuhr der 87-jährige Fahrer allerdings weiter. Letztendlich hielt der Autofahrer in Neuweiler an. Dort wurde er schließlich von einem Verkehrsteilnehmer, der ihm gefolgt war, auf die Geschehnisse angesprochen und die Polizei informiert. Eingesetzte Beamte beschlagnahmten bei der darauffolgenden Unfallaufnahme den Führerschein des 87-Jährigen. Möglicherweise waren gesundheitliche Probleme ursächlich für das Fahrverhalten des Mannes. Ein hinzugezogener Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um den 87-Jährigen und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. An dem Peugeot entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Böblingen bittet Zeugen, die Angaben zu der Fahrweise des Peugeot-Lenkers machen können oder Verkehrsteilnehmer, die eventuell gefährdet worden sind, sich unter der Tel. 07031 13-2500 zu melden.

