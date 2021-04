Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht in der Wolf-Hirth-Straße

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich beim Rangieren stieß ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Peugeot, der am Montag zwischen 12:00 und 15:30 Uhr in der Wolf-Hirth-Straße in Böblingen am Fahrbahnrand gegenüber einem Autohändler abgestellt war. An dem geparkten Wagen entstand am linken Fahrzeugheck ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 5.000 Euro. Ohne sich im Anschluss um das Unfallgeschehen zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Das Schadensbild lässt darauf schließen, dass die Beschädigungen mutmaßlich durch ein größeres Fahrzeug verursacht wurden. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Böblingen unter der Tel. 07031 13-2500 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell